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Рома готова зробити Конте найвисокооплачуванішим тренером Серії А

06:00 309 Читать на русском
Рома готова зробити Конте найвисокооплачуванішим тренером Серії А
Антоніо Конте / фото із соцмереж

Італійська Рома активно шукає наставника, який працюватиме з командою в наступному сезоні.

Колишній тренер Челсі і Ювентуса Антоніо Конте веде переговори з Ромою. Йому запропонували влітку очолити римський клуб, підписавши контракт із зарплатою в 9,5 млн євро, повідомляє Calcio Mercato.

Ювентус веде перемовини з Конте

Зазначається, що ця зарплата менша, ніж Конте отримував у Челсі (11 млн євро), але, очоливши "вовків", він стане найвисокооплачуванішим тренером Серії А. Наразі в Італії найбільше заробляє наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі – 7,5 млн євро.

Окрім того, для виплати зарплати Конте римлянам доведеться продати когось із трійки Едін Джеко, Стівен Н'Зонзі або Хав'єр Пасторе.

Н'Зонзі може опинитися в Марселі

У разі приходу Конте в Рому, до неї швидше за все приєднається його друг, спортивний директор Торіно Джанлука Петракі.

Теги
Італія Рома Рома Антоніо Конте Антоніо Конте
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