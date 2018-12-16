Рома готова запропонувати за Маліновського 11-12 мільйонів євро, – ЗМІ

Хавбек Генка Руслан Маліновський все ж може перейти в Рому.

Видання FootBoom повідомляє, що у послугах українського півзахисника особисто зацікавлений спортивний диреткор італійської команди Рамон Мончі.

"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки

Римляни готові відкрити торги з бельгійською командою на сумі у 11-12 мільйонів євро. Зауважимо, що вартість Маліновського за даними Тransfermarkt – 7 мільйонів євро.

Маліновський веде переговори з Міланом, – ЗМІ

Цього сезону Маліновський провів за Генк 29 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 10 результативних передач.