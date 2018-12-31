Рома готова сплатити клаусулу оборонця Галатасарая Кабака

Німеччина — 09:00 2266
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Шальке готує трансферну революцію – Коноплянка і Ко можуть звільнити місце новому улюбленцю Тедеско та зірці Ювентуса
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Харатін підписав із Ференцварошем контракт за схемою "2,5 +1" – Зоря отримає солідну компенсаціюСвіт — 30 груд 1283
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Манчестер Юнайтед вперше за 7 років забив 12 м'ячів у трьох матчахАнглія — 30 груд 518
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Погба після відходу Моурінью видав найкращий відрізок в кар'єріАнглія — 30 груд 1901
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