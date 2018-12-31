toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рома готова сплатити клаусулу оборонця Галатасарая Кабака

10:08 122 Читать на русском
Рома готова сплатити клаусулу оборонця Галатасарая Кабака
Озан Кабак / фото із соцмереж

Італійська Рома всерйоз налаштована підписати оборонця турецького Галатасаря Озана Кабака.

"Вовки" готові сплатити відступні за 18-річного центрбека, повідомляє FotoMac.

Роналду знову чемпіон, нова польська зірка і провали Мілана та Роми – короткі підсумки першого кола Серії А

За інформацією видання, Рома готова активувати клаусулу Кабака. Вона складає 7,5 млн євро. Галатасарай намагається втримати свого вихованця, запропонувавши йому новий контракт із збільшенням опції викупу втричі. Окрім Роми оборонцем нібито також цікавляться Ліон і Манчестер Юнайтед.

У сезоні 2018/19 Озан Кабак провів 17 матчів у всіх турнірах.

Теги
Трансфери Галатасарай Галатасарай Італія Трансфери Чемпіонату Італії Озан Кабак Озан Кабак Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
17
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук