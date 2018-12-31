Рома готова сплатити клаусулу оборонця Галатасарая Кабака

Італійська Рома всерйоз налаштована підписати оборонця турецького Галатасаря Озана Кабака.

"Вовки" готові сплатити відступні за 18-річного центрбека, повідомляє FotoMac.

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За інформацією видання, Рома готова активувати клаусулу Кабака. Вона складає 7,5 млн євро. Галатасарай намагається втримати свого вихованця, запропонувавши йому новий контракт із збільшенням опції викупу втричі. Окрім Роми оборонцем нібито також цікавляться Ліон і Манчестер Юнайтед.

У сезоні 2018/19 Озан Кабак провів 17 матчів у всіх турнірах.