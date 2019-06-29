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Рома готова продати Флоренці

29 червня 23:47 96 Читать на русском
Рома готова продати Флоренці
Алессандро Флоренці / Фото telegraf

Рома не надто цінує вихованців та ветеранів клубу.

Захисник Алессандро Флоренці вже влітку може покинути Рому, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

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За інформацією джерела, спортивний директор Джанлука Петракі вже пояснив 28-річному італійцю, що клуб погодиться продати його, якщо "вовкам" надійде хороша пропозиція.

Нагадаємо, Алессандро є вихованцем Роми. Після відходу з столичного клубу Даніеле Де Россі, саме Флоренці міг стати капітаном команди.

В минулому сезоні Серії А Алессандро провів 29 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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