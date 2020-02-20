Рома здобула мінімальну перемогу над Гентом у матчі 1/16 фіналу ЛЄ – Безус з Пластуном стали одними з найкращих на полі

В першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Гент зазнав мінімальної виїзної поразки в Римі, але продемонстрував дуже солідну гру.

Гент приїхав до Італії в бойовому складі. В ньому знайшлося місце українцям Ігорю Пластуну та Роману Безусу (Яремчук, нагадаємо, травмований), а також нападнику Лорану Депуатру – він тільки недавно відновився від пошкодження. Ще два екс-представники УПЛ – Нікола Калініч та Генріх Мхітарян – залишились у запасі Роми, яка вийшла у максимально основній стартовій одинадцятці.

Початок поєдинку був за "вовками". Так, вже на 2-й хвилині Спінаццола прорвався правим флангом і подав на дальню стійку, звідки Джеко виконав скидку вздовж воріт – на щастя для бельгійців, її ніхто не замкнув. Крім того, гравці Роми заробили кілька штрафних , а на 13-й хвилині господарі так і взагалі вийшли вперед після невдалого пасу Лустіга в центр на Безуса. Роман також пригальмував в цьому епізоді, а Джеко швидко розігнав контратаку з розрізною передачею на Переса – Карлес вийшов сам на сам з голкіпером та пробив у дальній нижній кут. 1:0!

По суті, це був останній небезпечний момент Роми до самої перерви. Гент поступово вирівняв гру, а в середині першого тайму "буйволи" навіть організували низку непоганих моментів. Зокрема, дебютний удар бельгійців метрів з 25-ти у лівий нижній кут завдав Безус – поруч зі стійкою. На 22-й міг забивати Депуатр, якому пощастило з відскоком на лінію воротарського після прострілу від Девіда, але Лоран не встиг зорієнтуватися у ситуації.

Крім того, на 29-й хвилині Кумс отримав проникну передачу на правий край штрафного й пробив з рикошетом від захисника. М'яч пролетів недалеко від ближньої дев'ятки. Також у гостей була низка небезпечних за розвитком контратак, найкращу з яких на 40-й хвилині Одіджи-Офое завершив ударом метрів з 20-ти на трибуни. В більшості цих випадів Безус приймав участь як прямо, так і опосередковано – зокрема, з його передачі Депуатр міг вийти сам на сам, однак йому не вистачило швидкості.

Зрештою, перший тайм завершився з мінімальною перевагою Роми, а на старті другого "вовки" могли її подвоїти. Так, вже на 50-й хвилині Смоллінг замикав подачу зі штрафного ударом з гострого кута з метру, однак Камінскі врятував Гент. На 55-й же Коларов навісив на голову Крістанте зі стандарту, а той влучив у стійку – щоправда, там був офсайд. Втім, "буйволи" доволі швидко прокинулися, огризнувшись кількома моментами: 56-й з дистанції бив Безус (слабко), на 58-й з правого краю карного майданчика стріляв Одіджи-Офое (Лопес парирував), а на 60-й він же завдав удару метрів з 20-ти під поперечину – Пау перевів м'яч на кутовий кінчиками пальців.

Рома трішки принишкла, на 60-х хвилинах маючи лише заблокований постріл Перотті та кілька контрвипадів без логічного завершення, на які Гент неодмінно відповідав своїми атаками. Більше того: на 68-й хвилині Депуатр міг зрівнювати рахунок після передачі на лінію воротарського точно на ногу – на жаль для бельгійців, Лоран пробив дуже слабко. На 70-й він отримав другий шанс відзначитись, замкнувши навіс з лівого флангу ударом головою, але це вже було занадто неточно.

В наступні 15 хвилин команди зупинилися, взагалі нічого не створюючи, хоча тренери провели заміни. Фонсека випустив Сантона, а під останні хвилини додав ще й Мхітаряна з Клюйвертом, в той час як Торуп зняв з гри Безуса й кинув у бій Чакветадзе. Рома відверто працювала на утримання рахунку, час від часу вибігаючи у контратаки по флангах, а у Гента гра взагалі почала розлагоджуватись. Найцікавіший епізод в завершальний період зустрічі – постріл Переса з рикошетом, який ледь не залетів за комірець Камінскі.

В останні п'ять хвилин основного часу та у компенсований Рома відчутно притиснула втомлений Гент, ледь не забивши другий гол на 87-й хвилині: Коларов замкнув подачу Сантона з правого краю штрафного ударом головою з кількох метрів – Камінскі парирував, а добивання Мхітаряна заблокував Пластун! Крім того, з класної позиції на 88-й хвилині стріляв Карлес Перес, але м'яч зуміли накрити (хоча він полетів по не найбільш приємній траекторії). Гент, однак, зумів огризнутися кількома непівмоментами.

Зрештою, Генту вдалося просто не пропустити другий гол. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Роми, яка поїде у Бельгію з дуже слизькою перевагою. Матч-відповідь пройде 27-го лютого.