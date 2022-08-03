Жозе Моурінью отримає у своє розпорядження ще одного зіркового футболіста.

Рома нарешті закрила перехід Джорджініо Вейналдума. "Вовки" орендують гравця ПСЖ на один сезон з правом викупу. Офіційне оголошення очікується найближчим часом. Наразі юристи оформляють необхідні документи, повідомляє Фабріціо Романо.

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Таким чином парижани звільнили місце у складі для Ренату Санчеша. Португалець вже мав домовленість з Міланом, але після приходу в ПСЖ Крістофа Гальтьє "заморозив" переговори. Відтак, Санчеш знову буде працювати з фахівцем, який реанімував його кар'єру. Лілль отримає за свого гравця 15 млн євро.

Нагадаємо, Вейналдум перебрався у ПСЖ рік тому на правах вільного агента, але не зумів пробитися в основний склад парижан. Натомість Санчеш перейшов у Лілль влітку 2019 року після невдалого періоду в Баварії та зумів стати одним з найкращих гравців чемпіонату Франції.

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