"Вовки" орендують узбека з опцією обов'язкового викупу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Супряга таки повинен опинитися в Дженоа – журналіст наполягає на близькому завершенні угоди з Динамо

Шомуродов укладе з Ромою контракт до літа 2026-го. Дженоа отримає за свого форварда 16 млн євро. Крім того, "грифони" домовилися з римлянами про відсоток від наступного трансферу Шомуродова. Переїзд вихованця Машала до Вічного міста повинен відкрити двері переходу в Дженоа форварда київського Динамо Владислава Супряги.

До слова, в сезоні 2020/21 Ельдор Шомуродов провів 31 матч у Серії А, в яких забив 8 м'ячів. Раніше він також захищав кольори Ростова і Бунедкора.

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