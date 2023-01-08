Мілан вдома втратив перемогу над Ромою (2:2) в 17 турі Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мілан бореться за друге місце та мріє про чемпіонство. Рома розраховує лише на місце в Лізі чемпіонів, але й від топ-4 відстала. Сьогоднішній матч підтвердив, що це команди різного рівня.

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"Россонері" більше та різноманітніше атакували. Регулярно заходили у штрафний майданчик і створювали моменти. Тоді як Рома грала примітивніше та вкрай рідко загрожувала воротам Тетерушану.

Мілан відкрив рахунок після кутового, коли Калюлю замкнув подачу Тоналі. Гості до перерви нічим не відповіли – жодного удару з меж штрафного. Дибала намагався щось придумати, але марно.

У другому таймі картина залишилася аналогічною. "Вовкам" дуже бракувало креативу, натомість Мілан знаходив варіанти для хороших атак. Патрісіу довелося рятувати команду після ударів Ернандеса та Жиру.

Господарі організували ще один гол. Пройшла швидка атака – Побега отримав пас від Леау та закріпив перевагу. Все йшло до логічної перемоги Мілана, але Рома організувала дивовижний камбек.

Гості розіграли свій головний козир – подачі у штрафний майданчик. Перший м'яч вони відквитали на стандарті (відзначився Ібаньєс), а другий – після звичайного кросу. З ударом Матіча голкіпер впорався, але Абрахам встиг на добивання.

Рома врятувала нічию, набрала 31 очко та залишилася шостою в таблиці. Мілан, маючи 37 балів, втратив шанс піднятися на друге місце.

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