Римський клуб хоче реабілітуватися перед вболівальниками, які на власні очі бачили розгром від Буде-Глімт.

У жовтні минулого року Рома провела один з найгірших матчів в історії та зазнала розгрому від Буде-Глімт з рахунком 6:1. 166 фанів поїхали підтримати команду за полярне коло і пережили ганьбу.

Рома хоче компенсувати цим вболівальникам "моральні збитки". Клуб надасть їм всім безкоштовні квитки на фінал Ліги конференцій, який відбудеться 25 травня в Тирані повідомляє офіційний сайт "вовків".

Рома розпочала боротьбу за трофей з групи, в якій перебувала Зоря. У плей-офф римляни взяли реванш у Буде-Глімт, а також вибили Лестер. У фіналі команда Жозе Моурінью зіграює проти Фейєнорда.

Ліга конференцій: Рома обіграла Лестер, Фейєнорд втримав нічию з Марселем – визначилися фіналісти турніру