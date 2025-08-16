Ману Коне залишиться в складі Роми на наступний сезон, незважаючи на запит Інтера про трансфер, інформує Фабріціо Романо. Головний тренер "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні вважає француза ключовим гравцем команди.

Рома може сенсаційно продати найкращого гравця минулого сезону прямому конкуренту – Гасперіні вважав його недоторканним

Раніше повідомлялося, що Рома отримала від Інтера пропозицію в розмірі 45 млн євро + бонуси за опорника. Як інформує Альфредо Педулла, боси римлян Ден і Райан Фрідкіни були роздратовані зв'язком між можливим продажем Коне і укладенням угод з Джейдоном Санчо і Леоном Бейлі – переговори щодо вінгерів з АПЛ почалися до пропозиції Інтера стосовно Коне. Тому американські власники вирішили припинити всі контакти з "нерадзуррі".

Нагадаємо, що Коне став найкращим польовим гравцем Роми за підсумками сезону 2024/25. Абсолютно найкращим гравцем "вовків" був визнаний воротар Міле Свілар.

