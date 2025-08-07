Рома зазнала приниження в Англії – холодний душ для Довбика, який провів всю гру
Рома програла Астон Віллі в контрольному матчі (0:4). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Контрольний матч
Астон Вілла – Рома – 4:0
Голи: Буендіа, 15, Ремсі, 17, Воткінс, 40, Мален, 85
Рома зазнала в Уолсоллі принизливої поразки з рахунком 0:4. Джан П'єро Гасперіні випустив на поле основний склад, включаючи Артема Довбика на вістрі атаки. Українець провів всю гру – Еван Фергюсон на заміну так і не вийшов.
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Однак забити Артему не вдалося – за весь матч він так і не завдав жодного удару по воротах Мартінеса і Бізота.
Рома пропустила від Буендіа прямим ударом зі штрафного; Ремсі пробив Свілара з гострого кута, Воткінс забив головою після навісу Буендії, а довершив розгром Мален, який не став зближуватися з Манчіні та Ермосо.
Свій наступний контрольний матч Рома зіграє з Евертоном 9 серпня.