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Рома близька до угоди з Манчестер Юнайтед щодо Смоллінга

7 червня 23:22 82 Читать на русском
Рома близька до угоди з Манчестер Юнайтед щодо Смоллінга
Кріс Смоллінг / Сайт Роми

Боротьба Роми за збереження захисника Кріса Смоллінга незабаром повинна завершитися.

Римляни перебувають за крок від остаточної угоди з Манчестер Юнайтед, повідомляє Corriere dello Sport.

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Клуб зі столиці Італії за 3 млн євро продовжить оренду Смоллінга ще на сезон, а влітку 2021 року буде зобов'язаний викупити оборонця за суму близько 12-15 млн. Сам гравець не проти залишитися в Італії, де став одним з найкращих центрбеків чемпіонату. Рома ризикує, віддаючи доволі велику суму за 30-річного гравця, однак Паулу Фонсека хотів зберегти провідного виконавця своєї команди.

Додамо, що у нинішньому сезоні Смоллінг провів за Рому 28 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі.

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