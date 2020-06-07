Рома близька до угоди з Манчестер Юнайтед щодо Смоллінга

Боротьба Роми за збереження захисника Кріса Смоллінга незабаром повинна завершитися.

Римляни перебувають за крок від остаточної угоди з Манчестер Юнайтед, повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус і Рома планують гучний обмін – Фонсека ризикує втратити головну зірку

Клуб зі столиці Італії за 3 млн євро продовжить оренду Смоллінга ще на сезон, а влітку 2021 року буде зобов'язаний викупити оборонця за суму близько 12-15 млн. Сам гравець не проти залишитися в Італії, де став одним з найкращих центрбеків чемпіонату. Рома ризикує, віддаючи доволі велику суму за 30-річного гравця, однак Паулу Фонсека хотів зберегти провідного виконавця своєї команди.

Додамо, що у нинішньому сезоні Смоллінг провів за Рому 28 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)