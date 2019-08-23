Рома близька до підписання Яремчука, – ЗМІ

Італійські клуби влаштували справжнє полювання на українського форварда Гента.

Рома близька до підписання Романа Яремчука, інформує Sportitalia.

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Раніше з'явилась інформація про інтерес до нападника збірної України з боку Лаціо, однак "вовки" можуть випередити своїх запеклих ворогів. Рома розглядає Яремчука як заміну Патріку Шику, якого торгують відразу п'ять клубів Бундесліги. Якщо трансфер чеха відбудеться, то шанси на прихід українця в Рим значно зростуть.

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Яремчук ударно розпочав сезон 2019/20 – шість голів у восьми матчах за Гент.