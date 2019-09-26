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Рома – Аталанта – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Рома – Аталанта – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Рома – Аталанта – відео голів та огляд матчу 25 вересня 2019

Аталанта з Русланом Маліновським перемогла Рому в 5-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Аталанта.

 
Дуван Сапата 71’
Мартен де Рон 90’
71’ Дуван Сапата
90’ Мартен де Рон

Матч та онлайн-трансляція Рома – Аталанта стартував о 20:00. Руслан Маліновський другий тур поспіль потрапив до стартового складу та провів на полі 78 хвилин.

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В першому таймі дещо активнішою виглядала Рома, але команди пішли на перерву без голів. В другій половині гри влучні удари Сапати та де Рона принесли Аталанті перемогу з рахунком 2:0. Паулу Фонсека зазнав першої поразки в Італії, а Рома опустилася на 5-ту сходинку. Аталанта на 3-й позиції.

До слова, вже 1 жовтня Аталанта прийме Шахтар в матчі Ліги чемпіонів.

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Теги
Італія Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Відеоновини Серія А Аталанта Аталанта Рома Рома Рома - Аталанта
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