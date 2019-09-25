Рома – Аталанта: Маліновський вийде у стартовому складі

Рома приймає Аталанту в поєдинку 5-го туру Серії А 2019/20. Руслан Маліновський розпочне гру з перших хвилин. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Рома – Аталанта стартує о 20:00. Обидві команди перебувають у верхній частині таблиці – команда Паулу Фонсеки посідає 4 місце в Серії А та ще жодного разу не програла, а бергамаски розмістилися на 6-й позиції. В останніх 3-х матчах між Ромою та Аталантою було забито щонайменше 3 голи, а дві останні зустрічі завершилися миром 3:3.

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Руслан Маліновський потрапив до стартового складу. До слова, вже 1 жовтня Аталанта прийме Шахтар в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів 2019/20.

Рома – Аталанта: стартові склади команд

Рома: Пау Лопес – Спінаццола, Смоллінг, Фасіо, Коларов – Верету, Крістанте – Флоренці, Пеллегріні, Дзаньйоло – Джеко

Аталанта: Голліні – Толой, К'яер, Паломіно – Кастань, Хатебур, Фройлер, Де Рун, Маліновський – Ілічіч, Гомес