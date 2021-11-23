УЄФА обрав суддівську команду на поєдинок 5-го туру групового етапу третього за силою євротурніру між італійською та українською командами.

Головним арбітром поєдинку між Ромою та Зорею буде Іштван Ковач з Румунії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Васіле Марінеску та Овідіу Артене. Четвертий рефері – Андрей Ківулете – також з Румунії.

До слова, 36-річний Ковач у цьому сезоні вже пересікався з Зорею – він зафіксував домашню поразку луганців у матчі плей-офф Ліги Європи від Рапіда (2:3). Окрім того, у 2016-му він працював на матчі групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:1).

Нагадаємо, поєдинок з Ромою відбудеться у четвер, 25 листопада, на Стадіо Олімпіко. Початок зустрічі о 22:00. У першому матчі римляни взяли верх з рахунком 3:0.

Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки