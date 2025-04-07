Рома у рамках 31-го туру італійської Серії А 2024/25 розписала нічию з Ювентусом (1:1). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

На 40-й хвилині Ювентус відкрив рахунок після простої атаки: навіс із правого флангу завершився вибитим м’ячем просто на Локателлі, який у дотик пробив з льоту. Куля після рикошету від газону залетіла під ліву стійку.

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Господарі відігралися на початку другого тайму, коли суттєво активізувалися. Після подачі з кутового Ндіка виграв боротьбу у повітрі, Ді Грегоріо витягнув м'яч після його удару, однак Шомуродов, який з’явився на полі після перерви, опинився першим на добиванні та відправив м'яч у сітку.

Варто додати, що Довбик вийшов у стартовому складі та провів на полі 84 хвилини, зробивши чималий внесок у гру своєї команди.

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