Рома – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Довбик у основі
Рома у рамках 31-го туру італійської Серії 2024/25 приймає Ювентус. Стартові склади та онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 31-го туру італійської Серії А 2024/25 між Ромою та Ювентусом розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик потрапив у основний склад римської команди.
"Довбик мене здивував": екс-півзахисник Роми відзначив гру українського нападника
Стартові склади
Рома: Свілар – Манчіні, Хуммельс, Ндіка – Челік, Коне, Крістанте, Анхеліньйо – Суле, Ель-Шаараві – Довбик
Ювентус: Ді Грегоріо – Калюлю, Вейга, Келлі – Веа, Локателлі, Тюрам, Маккені, Гонсалес – Влаховіч, Їлдиз
Наполі як лоно мафії, успішний Лаціо та фатальний Юве – як "Сопрано" осмислював героїв через кальчо і створив кіношедевр