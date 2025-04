Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про надзвичайно важливу битву в столиці Італії, де Рома і Ювентус боролись за потрапляння в Лігу чемпіонів.

Битва за ЛЧ

Ювентус протягом усього сезону веде важку боротьбу за топ-4 Серії А. У разі перемоги на Стадіо Олімпіко туринці обійшли б Болонью (четверту команду в таблиці) на два очки й мінімум на добу закріпились у зоні ЛЧ. Такий шанс втрачати не можна було ще й через складність суперника "россоблу" – конкурент зіграє з Наполі.

А от ривок Роми в цю боротьбу виявився несподіваним. Команда Клаудіо Раньєрі демонструє не дуже привабливий футбол, однак переможна серія "вовків" у чемпіонаті досягла семи турів – а безвиграшна тривала цілих чотирнадцять. Як наслідок, "джалороссі" наблизились до топ-4 на відстань чотирьох очок.

Стерильне домінування Ювентуса

У перші 15 хвилин здавалося, що "б'янконері" переїдуть прагматичний "бусік" Раньєрі. Підопічні Ігора Тудора контролювали м'яч аж 85% часу, заплітаючи цікаві комбінації й швидко повертаючи м'яч після втрат. Втім, за цей період команда провела всього два дальніх удари, які не становили проблем для Свілара.

А згодом гра почала вирівнюватись. Перший момент "Стара синьйора" створила аж на 27-й хвилині внаслідок подачі з лівого флангу на голову Гонсалесу. Ніко пробивав головою у ближню дев'ятку, однак Свілар перевів м'яч у поперечку!

Наступний момент Ювентуса трапився аж на 40-й хвилині, хоча тут дещо пощастило. Простенька атака із подачею з правого флангу завершилась виносом на Локателлі, а той у дотик пробив лету. М'яч рикошетом від газону відправився під ліву стійку. Без шансів для Свілара. Так "б'янконері" відкрили рахунок.

