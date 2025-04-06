Рома у рамках 31-го туру італійської Серії А 2024/25 розписала нічию з Ювентусом (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про надзвичайно важливу битву в столиці Італії, де Рома і Ювентус боролись за потрапляння в Лігу чемпіонів.

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Битва за ЛЧ

Ювентус протягом усього сезону веде важку боротьбу за топ-4 Серії А. У разі перемоги на Стадіо Олімпіко туринці обійшли б Болонью (четверту команду в таблиці) на два очки й мінімум на добу закріпились у зоні ЛЧ. Такий шанс втрачати не можна було ще й через складність суперника "россоблу" – конкурент зіграє з Наполі.

А от ривок Роми в цю боротьбу виявився несподіваним. Команда Клаудіо Раньєрі демонструє не дуже привабливий футбол, однак переможна серія "вовків" у чемпіонаті досягла семи турів – а безвиграшна тривала цілих чотирнадцять. Як наслідок, "джалороссі" наблизились до топ-4 на відстань чотирьох очок.

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Стерильне домінування Ювентуса

У перші 15 хвилин здавалося, що "б'янконері" переїдуть прагматичний "бусік" Раньєрі. Підопічні Ігора Тудора контролювали м'яч аж 85% часу, заплітаючи цікаві комбінації й швидко повертаючи м'яч після втрат. Втім, за цей період команда провела всього два дальніх удари, які не становили проблем для Свілара.

А згодом гра почала вирівнюватись. Перший момент "Стара синьйора" створила аж на 27-й хвилині внаслідок подачі з лівого флангу на голову Гонсалесу. Ніко пробивав головою у ближню дев'ятку, однак Свілар перевів м'яч у поперечку!

Наступний момент Ювентуса трапився аж на 40-й хвилині, хоча тут дещо пощастило. Простенька атака із подачею з правого флангу завершилась виносом на Локателлі, а той у дотик пробив лету. М'яч рикошетом від газону відправився під ліву стійку. Без шансів для Свілара. Так "б'янконері" відкрили рахунок.

Goal scorers Eldor Shomurodov and Manuel Locatelli were the best players in Roma-Juventus, but Mile Svilar and Pierre Kalulu also deserved high ratings. pic.twitter.com/f9NbcyTfyX — Football Italia (@footballitalia) April 6, 2025

Зовсім випадковим цей гол не був. Ще на початку першого тайму туринці мали схожий епізод, коли Ндіка вибив м'яч точно на ногу Тюраму – вибив так, ніби це був цілеспрямований пас під удар. Захисники Роми систематично нервували при кросах, а гості дуже добре заповнювали зони підбирання.

От тільки гол Локателлі став останнім моментом Ювентуса. Старт другого тайму забрали "джалороссі", а в завершальній частині зустрічі команди збавили оберти й погодились на нічию. Склалося враження, що "Стара синьйора" злякалася своїх можливостей в атаці – хоча перед матчем Ігор Тудор заявляв, що виграти необхідно за будь-яку ціну.

“Oggi dobbiamo vincere, non importa come. Non so se lei si intende di ippica, ma nelle corse dei cavalli conta arrivare primi anche solo col musetto davanti. È quello che ho detto ai giocatori perché so che è la loro frase preferita”. (ride, ndr).



(#Tudor a @DAZN_IT) #RomaJuve pic.twitter.com/S5jCZro7sU — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) April 6, 2025

З іншого боку, варто не забувати про серйозні проблеми захисників у боротьбі з кремезними столичними нападниками та мобільними десятками. Ювентус побоювався лізти вперед, розуміючи простий факт – після втрат за спини піде винос, далі хтось із форвардів зробить скидку, і так триватиме по колу.

Довбик мав великий вплив попри жахливі цифри

І тут настав час поговорити про форвардів Роми. У першому таймі команда працювала лише з одним страйкером на вістрі – у старт поставили Довбика.

У статистичному плані гра Артема здається просто катастрофічною. В активі українця був всього один удар (дальній, в руки голкіперу) і лише 3 дотики в штрафному. Він зумів виграти тільки 2 єдиноборства на землі із 6-ти, а із 5-ти верхових дуелей екс-дніпрянин виграв аж один епізод.

Хоча тут варто зазначити, що подібну статистику надали Sofascore та Fotmob. Їхні принципи підрахунків у таких дуелях доволі неоднозначні. Італійським же вболівальникам запам'яталось, як могутній Артем катапультував центрбека Вейгу в одній з дуелей.

Клаудіо Раньєрі критикував Довбика і за більш переконливі матчі, вихваляючи Шомуродова. У роздягальні він провів заміну, випустивши на другий тайм Ельдора – втім, він Артема не зняв. І це вже був сигнал.

Чому ж алленаторе "вовків" вирішив довіритись Довбику і чи виправдав він довіру? Насправді, вплив нашого земляка на гру виявився не таким і низьким. Майже у всіх моментах Роми – а їх було зовсім небагато – Артем відіграв важливу роль.

Так, саме він асистував Крістанте на 25-й хвилині, прийнявши м'яч у карному майданчику, розвернувшись під тиском і майже організувавши Браяну вихід віч-на-віч. Удар центрхава накрили. Це був перший небезпечний епізод у матчі взагалі.

На 37-й же хвилині українець міг виконати передасист, прикривши м'яч корпусом і скинувши його під подачу Суле. Матіас же навісив на дальню стійку, а Ель-Шаараві замкнув. Стефан влучив у ближню штангу, хоча Ді Грегоріо все контролював.

Через три хвилини римляни пропустили після подачі з правого флангу й відскоку на Локателлі. Відіграти цей гол вдалося вже на старті другого тайму, коли господарі відчутно додали в активності. Вони забили після корнера – Ндіка замкнув подачу, Ді Грегоріо виконав топовий сейв, а Шомуродов зіграв на добиванні.

Але що передувало цьому голу? Правильно – корисна дія Довбика. Наш земляк взяв участь у класній комбінації, відкрившись перед штрафним і запустивши проникний пас на Шомуродова. Ельдор міг виходити віч-на-віч, однак Калюлю вибив м'яч на фатальний кутовий.

У Довбика наприкінці зустрічі була ще одна скидка з потенційним виведенням сам на сам, але там і офсайд був, і пас перехопили в останню мить. Взагалі, за гостротою відкривань Артем став найнебезпечнішим футболістом на полі.

Також українець декілька разів шикарно відпрацював без м'яча, тож Клаудіо Раньєрі мав серйозні причини залишати нападника у складі. Замінили його аж на 85-й хвилині, коли Рома почала сушити гру.

Зрештою, "джалороссі" її й засушили. Фінальний свисток зафіксував нічию. Обидві команди залишились поза межами топ-4.

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