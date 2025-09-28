Рома зустрінеться із Вероною у п'ятому турі Серії А. Чи потрапив Артем Довбик у стартовий склад команди – дізнайтесь в цій новині "Футбол 24".

У неділю, 28 вересня, Рома зіграє проти Верони. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. До стартової одинадцятки потрапив і український форвард Артем Довбик.

"Довбик має компенсувати труднощі": Гасперіні вказав, чого бракує українцю

Де дивитися матч Рома – Верона? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності підписки.

Це другий поспіль матч у стартовому складі Роми для Довбика. Українець розпочинав в основі гру проти Ніцци в Лізі Європи, але покинув поле без результативних дій. Попри це Джан П'єро Гасперіні знову дав шанс Артему.

Стартовий склад Роми

Свілар – Челік, Манчіні, Н'Діка – Веслі, Коне, Крістанте, Анхеліньо – Суле, Ель-Шаараві – Довбик

Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив: Ліга Європи