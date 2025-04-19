Довбика таки залишили в запасі

Протягом тижня із табору Роми приходили тривожні вісті щодо Довбика. У четвер Артема не помітили на тренування у загальній групі – замість цього українець разом з Ель-Шаараві працював у спортзалі. Наступного дня Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик в порядку, але рішення по ньому приймуть вже перед грою.

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Рішення виявилось невтішним для нашого земляка. Довбик залишився у запасі на домашку з Вероною, а місце в старті зайняв Шомуродов. Це може бути ознакою невеличких проблем зі здоров'ям після дербі з Лаціо, однак варто не забувати і про критику Артема з боку тренера – зокрема, вчора алленаторе римлян заявив, що не зовсім задоволений українцем.

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Конкурент знову забив – і все

Ставка на Ельдора зіграла вже на 4-й хвилині. Суле прийняв шикарну діагональ від Манчіні, обіграв Валентіні на правому куті штрафного й опинився перед кіпером – Матіас перекинув його, але м'яч полетів паралельним курсом у метрах трьох від воріт. Шомуродов же прискорився і встиг заштовхнути сферу в порожні – 1:0!

На цьому позитив у діях узбека завершився. У наступні 75 хвилин улюбленець Клаудіо Раньєрі взагалі не мав ударів, а із 17 його передач лише 5 пройшли на чужій половині. Нападник пробував вмикати дриблінг, адже він дійсно добре просуває м'яч веденнями з глибини – втім, усі 5 спроб обіграшу 1-в-1 виявились невдалими.

Єдиноборства, за які Довбика так критикують, у Ельдора теж не пішли – 6 із 7-ми дуелей на землі виявились невдалими, а у повітрі узбек програв 5 із 6-ти сутичок.

Звісно, треба відзначити і жахливий футбол Роми загалом. Підопічні Клаудіо Раньєрі за 70 хвилин провели всього 5 ударів – причому чотири з них сумарно потягнули на 0,45 очікуваних голів (гол Шомуродова з метру в порожні оцінили в 0,99). Але ж коли критикують Довбика, про факт поганої гри команди прийнято забувати? Ось і ми забудемо.

Довбик картину гри не змінив

Артем з'явився на 70-й хвилині, замінивши Салемакерса. Часу проявити себе було вдосталь, однак варто визнати сумний факт – українець теж розчинився. За 23 хвилини наш земляк завдав лишень одного удару, пробивши з лінії штрафного після вдалого підбирання й розвороту. Вийшло неточно і не дуже сильно.

Єдине єдиноборство на землі Довбик виграв, а от усі дві верхові дуелі завершились фіаско. При 9-ти дотиках він тричі втрачав володіння, але мав 4 точних передачі з 4-х. Крім того, в його активі є одна успішна спроба дриблінгу. Сумарно українець награв на 0,01 очікуваний асист і 0,07 очікуваних голів.

Але знову ж таки – після удару Довбика на 73-й хвилині римляни вже не били по воротах – але це не виправдання. Господарям пощастило, що Верона виглядала ще менш небезпечною. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "вовків", завдяки якій вдалося підійти до зони ЛЧ на відстань двох залікових балів.

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