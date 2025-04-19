Рома – Верона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Довбик чекає на свій шанс у запасі
Рома у рамках 33-го туру італійської Серії А 2024/25 приймає Верону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 33-го туру італійської Серії А 2024/25 між Ромою та Вероною розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик залишився у запасі.
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Стартові склади
Рома: Свілар – Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо – Коне, Крістанте – Суле, Бальданці, Салемакерс – Шомуродов
Запасні: Голліні, Де Марці, Сангаре, Салах-Еддін, Хуммельс, Ренш, Пеллегріні, Паредес, Гурна-Дуат, Пізіллі, Довбик, Ель-Шаараві, Дибала
Верона: Монтіпо – Гіларді, Коппола, Валентіні – Тчатчуа, Дуда, Давідовіч, Бернеде, Брадаріч – Сарр, Москера
Запасні: Берарді, Періллі, Фараоні, Данілюк, Слотсагер, Оєгоке, Фрезе, Суслов, Ніассе, Кастанос, Сердар, Лазовіч, Ламбурд, Аджаї, Роша Лівраменто
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