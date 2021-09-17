Рома розтрощила софійський ЦСКА (5:1) у першому турі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Рома – ЦСКА Софія – 5:1

Голи: Пеллегріні, 25, 62, Ель-Шаараві, 38, Манчіні, 82, Абрахам, 84 – Кері, 10

Підопічні Жозе Моурінью несподівано першими витягували м'яч зі своїх воріт – Особливого засмутив Кері. Ромі було достатньо 15 хвилин, щоб взяти все під свій контроль.

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Це стало наслідком 5 голів, які римляни відвантажили ЦСКА, а особливо красивими вийшли два м'ячі Пеллегріні та постріл Ель-Шаараві. Феєричні 5:1 на табло та заслужена перша сходинка Роми. Софійський колектив разом із Зорею ділить останнє місце у квартеті Ліги конференцій.