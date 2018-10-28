Рома – ЦСКА: Коларов, Де Россі та Шик зможуть взяти участь у матчі

Одразу три футболісти Роми відновилися від пошкоджень та готові зіграти проти ЦСКА у Лізі чемпіонів.

Захисник Роми Александр Коларов, півзахисник Даніеле Де Россі і форвард Патрік Шик відновилися після травм і можуть зіграти в матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з ЦСКА, повідомляє Football Italia.

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У суботу ці гравці пройшли фізичні тести і тепер можуть вийти на поле. Нагадаємо, учора Рома удома програла СПАЛу з рахунком 0:2.

Матч Рома – ЦСКА відбудеться у вівторок, 23 жовтня.

Після 2 турів Ліги чемпіонів Рома має в активі 3 очки та перебуває на 3 місці групи G, ЦСКА із 4 очками очолює таблицю.

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