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Рома – ЦСКА: Коларов, Де Россі та Шик зможуть взяти участь у матчі

21 жовтня 17:35 55 Читать на русском
Рома – ЦСКА: Коларов, Де Россі та Шик зможуть взяти участь у матчі
Александр Коларов / Фото: соцмережі

Одразу три футболісти Роми відновилися від пошкоджень та готові зіграти проти ЦСКА у Лізі чемпіонів.

Захисник Роми Александр Коларов, півзахисник Даніеле Де Россі і форвард Патрік Шик відновилися після травм і можуть зіграти в матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з ЦСКА, повідомляє Football Italia.

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У суботу ці гравці пройшли фізичні тести і тепер можуть вийти на поле. Нагадаємо, учора Рома удома програла СПАЛу з рахунком 0:2.

Матч Рома – ЦСКА відбудеться у вівторок, 23 жовтня.

Після 2 турів Ліги чемпіонів Рома має в активі 3 очки та перебуває на 3 місці групи G, ЦСКА із 4 очками очолює таблицю.

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Ліга чемпіонів3 турОлімпіко (Рим)

Рома - ЦСКА Москва: Вівторок 23 жовтня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Москва
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Рома Рома Ліга чемпіонів Рома - ЦСКА Москва Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Патрік Шик Патрік Шик Александр Коларов Александр Коларов
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