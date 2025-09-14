Рома прийматиме Торіно в третьому турі Серії А. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Торіно відбудеться сьогодні, 14 вересня. Стартовий свисток на стадіоні Олімпіко пролунає о 13:30 за київським часом.

Де дивитися Рома – Торіно? Пряма трансляція гри доступна на сервісі Megogo за умови наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

Артем Довбик у третьому турі поспіль залишається на лаві запасних Роми. Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні здивував, обравши склад взагалі без чистого центрфорварда.

Стартовий склад Роми: Свілар – Ермосо, Манчіні, Н'Діка – Веслі, Крістанте (к), Коне, Ель-Айнауї, Анхеліньо – Суле, Дибала.

Стартовий склад Торіно: Ісраель – Ісмайлі, Маріпан, Коко, – Лазаро, Асллані, Казадеї, Бірагі – Нгонге, Влашіч (к) – Сімеоне.