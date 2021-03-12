Шахтар невиразно виглядав на фоні Роми (0:3) у двобої Ліги Європи.

Бразильський захисник Вітао став найгіршим гравцем поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ проти Роми, отримавши оцінку 5,8 за даними порталу Whoscored. Нагадаємо, донецький клуб придбав бразильця у 2019-му за 4 млн євро.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Найкориснішими на полі з-поміж підопічних Каштру виявились Тайсон та Додо, гру обох оцінили на 6,5 балів. MVP матчу став хавбек римлян Лоренцо Пеллегріні – 8,5.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 18 березня у Києві на НСК Олімпійський, початок зустрічі о 19:55.

Рома розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ – заміни Фонсеки залишили Каштру без реальних шансів на чвертьфінал