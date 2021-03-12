"Ми були впевнені, що вони не будуть тиснути високо, чекаючи нас низько і готуючи контратаки. Ми добре підготувалися до гри – це ключовий момент. Ми чекали слушного моменту для натиску, спускалися, коли потрібно було спускатися. В обороні ми провели дуже хорошу гру. Стан Мхітаряна? Побачимо завтра, але я думаю, що в наступному матчі він не зіграє.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Гра була непростою. Я дуже добре знаю Шахтар, це серйозна команда. Нагадаю, що цього року вони двічі обіграли Реал та розписали нічиї з Інтером. Вони добре закриваються і дуже сильні в контратаках. Але ми не давали їм багато можливостей для виходів. Шахтар захищається дуже низько, і важливо проявляти агресію глибоко. Особливо добре нам це вдалося у другому таймі.

Я чудово знаю характер цих гравців Шахтаря. Вони сильні і будуть робити все можливе для перемоги. Матч-відповідь буде важким і дуже важливим", – розповів Фонсека на післяматчевій прес-конференції.

Рома розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ – заміни Фонсеки залишили Каштру без реальних шансів на чвертьфінал