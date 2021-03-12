"Вирішальними стали 4 хвилини, упродовж яких ми двічі пропустили. За мить до другого гола нібито був фол, який нам не свиснули. Потім пропустили ще раз з кутового – гадаю, цей момент став переломним і дуже важким.

Рома – Шахтар – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Найбільша помилка була в тому, що ми не реалізували свої 4 явні моменти. Це було дуже важливо. Ми хотіли і робили все, щоб забити на виїзді. Звичайно, ще треба було уникнути трьох пропущених м'ячів. Я думаю, що результат по грі не цілком справедливий і зовсім не відображає подій на полі. У першому таймі була достатньо збалансована гра. Але статистика зараз нічого не означає, всі дивляться на рахунок. На жаль, ми не змогли реалізувати жоден з моментів, які створили.

Сьогодні ми грали проти Роми з 5 захисниками. Ми прекрасно розуміли, що наша перевага буде саме на початку атак. Потім вінгери Шахтаря повинні були розташуватися між лініями суперника, щоб відкривати зони для розвитку атак. Але нам не завжди вдавалось. Також не було великого обсягу атакувальної роботи в першому таймі. Стратегічно ми хотіли з початку гри забирати м'яч у Роми і проходити ті зони, які вважали небезпечними. Рома упродовж всього матчу не створила велику кількість моментів, якщо говорити про гру від воріт до воріт. Вони забили з ауту, ще могли забити з кутового", – резюмував Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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