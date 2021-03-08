Головний тренер Роми Паулу Фонсека висловився щодо відновлення від травми Едіна Джеко перед протистоянням з "гірниками".

"Відновити Джеко до Шахтаря буде складно. Він одужує, почав працювати на полі, але як все складеться, подивимося найближчими днями", – цитує Фонсеку La Gazetta dello Sport.

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Зауважимо, Едін Джеко оговтується від травми привідного м'язу стегна. Раніше повідомлялось, що він не зможе взяти участь у зустрічі з "гірниками".

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою і Шахтарем відбудеться вже в четвер, 11 березня, матч-відповідь – рівно за тиждень.

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