Рома – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Рома впевнено обіграла Сассуоло у матчі 18 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Рома – Сассуоло – 3:1

Голи: Перотті, 8 (пен), Шик, 23, Дзаньйоло, 60 – Бабакар, 90+1

Дзаньйоло присоромив захист Сассуоло – розкішний дебютний гол півзахисника Роми

Рома приймала Сассуоло, не зустрівши особливого спротиву від суперника. Вже на 8-й хвилині Феррарі привіз пенальті, який впевнено реалізував Перотті, а на 23-й Шик, отримавши передачу від Крістанте, вийшов віч-на-віч з голкіпером, впевнено його перегравши – 2:0! Сассуоло не зміг нічого запропонувати у відповідь, тож на 60-й хвилині Дзаньйоло закрив матч: Ніколо вирвався під кутом на ворота, хитнув захисників, посадив воротаря на п'яту точку, а потім підкинув м'яч над ним у дальній кут – 3:0! Лише у компенсований час Бабакар зміг забити гол престижу, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 3:1.