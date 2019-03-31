Рома – Наполі – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Наполі у матчі 29 туру Серії А розгромив Рому. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Рома у рамках 29 туру Серії А вдома приймала Наполі. Господарі після швидкого пропущеного м'яча від Аркадіуша Міліка змогли відігратись перед свистком на перерву, але у другому таймі гості влаштували погром. Голи Дріса Мертенса, Сімоне Верді та Аміна Юнеса не залишили "вовкам" жодних шансів.

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Наполі набрав 63 очки і продовжує перебувати на 2 сходинці в турнірній таблиці, тоді як Рома на 6 позиції з 47 пунктами в активі.