Рома – Манчестер Юнайтед

6 травня, 22:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформі oll.tv і MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Як і 14 років тому, візит Роми на Олд Траффорд закінчився цілковитою катастрофою для італійського клубу. Не 1:7, як тоді, але й 2:6 позбавляють "вовків" реальних надій на вихід до фіналу Ліги Європи. Окремі вболівальники, звісно, проводять іншу історичну паралель. Весною 2018-го, у чвертьфіналі ЛЧ, Ромі вдався неймовірний камбек проти Барселони – 3:0 після каталонських 1:4. А у наступному раунді, програвши Ліверпулю на Енфілді (2:5), римляни до останнього билися у матчі-відповіді і, хоча й не вийшли до фіналу, проте взяли гідний реванш – 4:2. Чому б зараз не повторити ратний подвиг?

Є одразу кілька причин, які роблять гіпотетичний камбек неможливим (а Рому влаштує лише перемога з різницею мінімум у 4 м’ячі – 4:0 або 5:1). Насамперед – то була інша команда, з іншим тренером та потужним зарядом впевненості. По-друге, тиждень тому, у першому таймі манчестерського матчу, зазнали травм Верету, Спінаццола і Пау Лопес. Вони поповнили й без того роздутий лазарет Роми.

По-третє – фактор тренера. Четвертого травня стало відомо про домовленість між Ромою та Жозе Моурінью. Найтитулованіший португальський менеджер сучасності приступить до виконання своїх обов’язків після закінчення сезону. Його співвітчизнику – Фонсеці – відміряно вже небагато: сьогоднішній матч проти МЮ і ще чотири поєдинки у чемпіонаті (Кротоне, Інтер, Лаціо, Спеція). "Буду чесним, нам із клубом дійсно пора попрощатись", – визнає Паулу. Ефектно грюкнути дверима, вчинивши неможливе, вийшовши у фінал, щоб здобути євротрофей і путівку в ЛЧ для свого наступника? Було б красиво, але для цього потрібно, аби команда помирала за свого теперішнього тренера. Хімії у стосунках між Фонсекою та підопічними немає давно.

Власне, минулого вікенду римляни безвольно програли Сампдорії – 0:2. Це вже третя поспіль поразка у чемпіонаті. Загалом же серія Роми без перемог у всіх турнірах триває і налічує 6 матчів. Команда погрузла на сьомій сходинці і все, що їй світить у заключних турах, – це боротьба із Сассуоло за путівку в Лігу Конференцій. Повне фіаско.

А тим часом МЮ, де-факто гарантувавши собі вихід у фінал єврокубка, несподівано отримав додатковий відпочинок замість недільного виснажливого бою проти Ліверпуля. За таку розкіш манкуніанці повинні подякувати своїм фанам, які зірвали принциповий матч, протестуючи проти сімейства Глейзерів, власників клубу. У таборі "червоних дияволів" усі здорові, за винятком Джонса та Марсьяля. Скоріш за все, зі стартових хвилин Сульшер випустить на Олімпіко плюс-мінус той же склад, який зробив результат у першому поєдинку, а вже після перерви, якщо все йтиме за планом, шанс отримає найближчий резерв.

Орієнтовні склади

Рома: Міранте – Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні – Карсдорп, Крістанте, Діавара, Перес – Пеллегріні, Мхітарян – Джеко

МЮ: Де Хеа – Ван-Біссака, Байлі, Магуайр, Теллес – Фред, Мактомінай – Рашфорд, Бруну, Погба – Кавані

Травмовані: Кумбулла, Верету, Дзаньйоло, Ель-Шаараві, Калафіорі, Пау Лопес, Педро, Спінаццола – Джонс, Марсьяль

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Перед матчем-відповіддю букмекери продовжують ставити на МЮ. Коефіцієнт повторної перемоги манкуніанців – знову найменший. Але не все так очевидно. Сценарій залежатиме від настрою, з яким команда Сульшера вийде на поле. Погба і компанія полюбляють грішити занадто легковажним ставленням до суперника. Тим паче, коли досягнуто відчутного гандикапу, існує подвійна спокуса зіграти упівсили. Саме в цьому – шанс для Роми, щоб взяти хоча б якийсь реванш.

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