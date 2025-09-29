Артем Довбик повинен буде вийти в стартовому складі на матч 2-го туру Ліги Європи з Ліллем. Цього очікує редакція фан-сайту Роми Voce Giallorossa. Згідно з її прогнозами, головний тренер "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні вдасться до використання схеми 3-4-2-1.

Редакція очікує, що Артем Довбик зіграє в стартовому складі за підтримки Стефана Ель-Шаараві та Лоренцо Пеллегріні. Еван Фергюсон повинен буде почати гру з Ліллем у запасі.

Довбик виходив у стартовому складі в двох попередніх матчах Роми. Якщо він знову опиниться в старті, цей матч стане для нього таким вже третім поспіль. У цьому випадку можна буде сказати, що в таборі команди змінилася ієрархія форвардів – українець починав сезон як резервіст Евана Фергюсона.

Матч Рома – Лілль відбудеться в четвер, 2 жовтня.

