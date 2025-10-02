Артем Довбик не зіграє з перших хвилин у третьому матчі поспіль.

Рома і Лілль зустрінуться сьогодні в рамках другого туру Ліги Європи. Обидва клуби вже оголосили свої стартові склади. Український форвард Артем Довбик почне гру в запасі – в атаці у римлян зіграє Еван Фергюсон.

Стартові склади

Рома: Свілар; Челік, Ермосо, Н'Діка; Веслі, Крістанте, Ель-Айнауї, Цімікас; Суле, Пеллегріні; Фергюсон

Запасні: Голліні, Маркаччіні, Ренш, Гіларді, Манчіні, Коне, Пізіллі, Коне, Анхеліньо, Ель-Шаараві, Довбик

Лілль: Бодар; Меньє, Манді, Мбемба, Вердонк; Буадді, Бенталеб; Коррейя, Харальдссон, Сахрауї; Жиру

Запасні: Бодар, Мерзук, Нгой, Фернандес-Пардо, Брохольм, Перро, Мукау, Андре, Тьяго Сантос, Рагубер, Ігамане, Гоффі

Матч Рома – Лілль розпочнеться о 19:45 за Києвом.

