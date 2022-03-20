Рома розбила Лаціо у Римському дербі у рамках 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Рома – Лаціо на Футбол 24.

Вже на 1-ій хвилині Абрахам відкрив рахунок у зустрічі, добивши м'яч у ворота після подачі з кутового та відскоку від поперечки. Англієць оформив дубль вже на 22 хвилині, замкнувши простріл Карсдорпа.

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До перерви Пеллегріні зробив перевагу розгромною, шикарно забивши зі штрафного. Лаціо ж у другому таймі так і не зміг відповісти бодай голом та зазнав болючої поразки.

Таким чином, Рома набрала 51 пункт та піднялась на 5 місце, а Лаціо з 49 очками опустився на сьому позицію.