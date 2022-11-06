Найкращими у цьому матчі, безумовно, були уболівальники, які влаштували фантастичне шоу на трибунах Олімпіко. Футболісти, на жаль, їх не підтримали, продемонструвавши дуже бліду гру.

Рома програла римське дербі через катастрофічний фейл – Лаціо піднявся в топ-3, фани зробили свято на Олімпіко

За такого сценарію гол міг прийти хіба що після якоїсь помилки. Її на 29-й хвилині припустився Рожер Ібаньєс, втративши м'яч у своєму штрафному. Феліпе Андерсон не пробачив, вивівши "орлів" уперед.

Наприкінці гри виникла ще й сутичка (відео тут), але обійшлося без вилучень. 0:1 – Лаціо піднявся на 3 місце турнірної таблиці. Рома йде 5-ю.