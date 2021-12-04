Рома – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу
4 грудня 22:15 - Читать на русском
Рома приймала Інтер в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Хакан Чалханоглу 15’
Едін Джеко 24’
Дензел Дюмфріс 39’
15’ Хакан Чалханоглу
24’ Едін Джеко
39’ Дензел Дюмфріс
Ще у першому таймі чинний чемпіон Італії закрив питання щодо переможця зустрічі, забивши Ромі три голи без відповіді.
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Особливу увагу варто звернути на перший м'яч у виконанні Хакана Чалханоглу, який забив прямим ударом з кутового. Після перерви підопічні Моурінью намагались замахнутись на камбек, але навіть на гол престижу фани римлян не дочекались.
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