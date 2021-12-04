Рома приймала Інтер в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ще у першому таймі чинний чемпіон Італії закрив питання щодо переможця зустрічі, забивши Ромі три голи без відповіді.

Наполі – Аталанта: Маліновський виходить в основі – онлайн-трансляція матчу Серії А

Особливу увагу варто звернути на перший м'яч у виконанні Хакана Чалханоглу, який забив прямим ударом з кутового. Після перерви підопічні Моурінью намагались замахнутись на камбек, але навіть на гол престижу фани римлян не дочекались.

Перемога дозволила Інтеру піднятись на другу сходинку, Рома – 5-та.

Інтер на виїзді розгромив безпорадну Рому і потіснив Наполі з другої сходинки – до Мілана всього одне очко