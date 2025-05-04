Рома та Фіорентина зустрілись у матчі 35-го туру Серії А, в якому рахунок відкрив Артем Довбик. Дивіться відео гола Довбика в цій новині на "Футбол 24".

Фіорентина мала дві гострі нагоди за участі Мойзе Кіна, однак на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Роми. Автором забитого м'яча став Артем Довбик.

Рома – Фіорентина: стартові склади та трансляція матчу Серії А – Довбик отримав експериментальну роль на гру

Після подачі з кутового від Пеллегріні захисники "фіалок" вибили м'яч за межі штрафного. Анхеліньо в дотик повернув у район дальньої стійки, де Шомуродов вистрибнув вище за всіх та скинув через увесь воротарський на Довбика. Українцю лишалось лише підставити голову та влучити у ворота з кількох метрів – 1:0.