Рома та Фіорентина зустрінуться у матчі 35-го туру Серії А, який відбудеться 4 травня 2025 року. Дивіться стартові склади та трансляцію матчу Рома – Фіорентина в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Фіорентина розпочнеться вже о 19:00 за київським часом. Подивитись гру в прямому етері можна на MEGOGO за наявності підписки "Спортивна" або "Максимальна".

Артем Довбик потрапив до стартового складу "вовків". Що цікаво, вийде він у дуеті з узбеком Ельдором Шомуродовим. Клаудіо Раньєрі вирішив зіграти проти Фіорентини за схемою 3-5-2.

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Стартовий склад Роми: Свілар – Челік, Манчіні, Н'Діка – Суле, Крістанте, Коне, Пеллегріні, Анхеліньо – Довбик, Шомуродов.

Стартовий склад Фіорентини: Де Хеа – Понграчіч, Марі, Комуццо – Парізі, Мандрагора, Бельтран, Фаджолі, Госенс – Гудмундсон, Кін.