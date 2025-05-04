Рома обіграла Фіорентину у матчі 35-го туру Серії А, який відбувся 4 травня 2025 року. Результат та огляд матчу Серії А за участі Артема Довбика читайте на "Футбол 24".

Рома в разі перемоги над Фіорентиною мала шанс, хоч і тимчасово, піднятись у зону Ліги чемпіонів – Болонья та Ювентус пізніше сьогодні мають провести ключову битву за місце в топ-4. Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" – українця випустили в парі з узбеком Ельдором Шомуродовим.

Рома – Фіорентина – відео 12-го гола Довбика у Серії А

Початок гри видався доволі спокійним – команди по черзі контролювали м'яч, але моментів не було доволі довго. А от на 27-й хвилині стався справжній спалах. Амір Річардсон з центру поля віддав на Мойзе Кіна, форвард легко обіграв Челіка, увірвався у штрафний та пробив, але Свілар вчасно вибіг і тілом заблокував удар!

Кін отримав ще одну нагоду вже через 3 хвилини, тепер після довгої передачі пробив з доволі гострого кута – знову сейв Свілара. А от у Роми небезпеку створив Челік, який підключився до атаки та пробив з правого краю штрафного – Де Хеа перевів на кутовий. Під кінець тайму Рома ще двічі загрожувала воротам суперника. Шомуродов небезпечно пробив під поперечку з лівої, але Де Хеа знову ефектно відбив.

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А от у моменті Довбика іспанський воротар залишився безсилий. Пеллегріні навісив з кутового, м'яч вилетів зі штрафного, однак Анхеліньо одразу ж його повернув у район дальньої стійки. Шомуродов у стрибку головою віддав через увесь воротарський на Довбика, а Артем з кількох метрів також головою легко забив – 1:0!

Українець міг розпочати другу половину з асисту, однак його пас з лівого краю штрафного так і не знайшла адресата. Фіорентина відповіла спробою Річардсона з-за меж штрафного – слабко та неточно. А на 65-й хвилині "фіалки" ледь не зрівняли рахунок. Кін протягнув м'яч аж до лицьової, віддав у центр, захисник вибив, але прямо на ногу Мандрагорі, який пробив метрів з 10-ти. На його жаль, Свілар проявив дива реакції та ногою парирував спробу хавбека.

Довбик провів на полі 77 хвилин, після чого поступився місцем на полі Ель-Шаараві. Більшу частину другого тайму Рома захищалась, тому присутність одразу двох центрфорвардів була вже не потрібною. Нагоду зрівняти рахунок мав Мойзе Кін, але Свілар знову вдало зіграв на виході, спочатку відбивши удар, а потім забравши його до рук.

90 хвилин ігрового часу спливли, але суддя компенсував ще п'ять. Рома майже всіма силами сіла в захист, блокуючи спроби Фіорентини відігратись. Гурна-Дуат рукою зупинив м'яч рукою, заробивши штрафний на ворота Роми, однак Адлі вирішив з гострого кута спробувати пробити – вище воріт. Цей шанс став останнім для "фіалок" у цій зустрічі, тож римляни втримали перемогу, набрали 63 очки та піднялись у топ-4. Проте, сьогодні ввечері мають зіграти Ювентус та Болонья, які є головними конкурентами у боротьбі за зону ЛЧ.

Оцінки гравців – Довбик не найкращий

Попри те, що Довбик забив єдиний гол у зустрічі, Артем не став найкращим, набравши 7,4 бала, як і його партнер по атаці Шомуродов. За версією Sofascore, гравцем зустрічі став Міле Свілар, і це дійсно більш ніж заслужено. Сербський воротар здійснив 5 сейвів у доволі небезпечних ситуаціях, хочаа xG моментів біля воріт Роми становить 1,23.

Щодо Довбика, то українець завдав лише одного удару по воротах, який став результативним, віддав 9 передач (лише 5 точних), двічі вигравав боротьбу за м'яч (з 3) та аж 8 разів втрачав володіння.

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