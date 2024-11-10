Рома приймає Болонью в рамках 12-го туру Серії А. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Болонья відбудеться у неділю, 10 листопада 2024. Команди вийдуть на газон столичного Стадіо Олімпіко. До слова, Артем Довбик розпочне гру з перших хвилин. Стартовий свисток головного арбітра Джанлуки Маньянелло пролунає о 16:00.

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Де дивитися Рома – Болонья? Гру в прямому ефірі можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Серії А на території України. Потрібно мати одну з наступних передплат: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність. Матч прокоментує Віталій Кравченко.

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Рома – Болонья: стартові склади:

Рома: Свілар – Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо – Челік, Коне, Крістанте, Ель Шаараві – Суле, Пізіллі – Довбик.

Болонья: Скорупскі – Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Лікоянніс – Побега, Фройлер – Орсоліні, Одгор, Ндоє – Кастро.