Прощання найгіршого тренера

Хто тільки не говорив і не писав про майбутнє Івана Юріча перед цим матчем. В Італії майже одностайні – це кінець. Згідно з деякими чутками, власники Роми навіть вже повідомили хорвату, що його звільнять. Причин насправді багато, але вистачає навіть виключно ігрових. У "вовків" катастрофічні результати. З цим тренером "вовки" скотилися до найгірших результатів за останні 20 років, набираючи в середньому 1,36 очка за гру.

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Заміна вже майже готова. Подейкують, що Роберто Манчіні вже обговорює умови контракту. Такий нібито вибір керівництва. При чому Ден і Раян Фрідкіни так і не прилетіли до столиці. Тож якщо всі гіпотези правдиві, то Юріч може завершити роботу, так і не побачивши на власні очі тих, хто ухвалює рішення.

Важко сказати, наскільки це допоможе. Принаймні можна стверджувати, що фанів такий сценарій не дуже потішить. Для них досі існує єдиний прийнятний варіант – повернення Даніеле Де Россі.

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Без Дибали і капітана

Ще вчора головний тренер повідомив, що головна зірка не зіграє. При чому Пауло Дибала на той момент ще про це не знав, сподіваючись на позитивну відповідь від лікарів. Лоренцо Пеллегріні перебував під питанням. У підсумку капітан разом з аргентинцем опинився поза заявкою. Вінченцо Італьяно таких проблем не мав, випустивши майже найкращий свій склад.

Щоб зрозуміти малюнок гри в першому таймі, просто зауважте, що зустрічалися одні з найкращих команд Серії А за володінням м'ячем. При чому, Болонья розташовувалася вище, але Рома спромоглася виграти у цьому компоненті.

Однак, як ми вже не раз бачили, користі господарям це не принесло. Болонья була гострішою, передусім завдяки Орсоліні, який добряче понакручував Анхеліньйо. Після одного з таких моментів міг забивати Ндойє. Швейцарець не встиг замкнути та ще й влетів у стійку. Отримана травма не дозволила продовжити гру, гравця винесли з поля на ношах.

Після цього епізоду була найкраща п'ятихвилинка. Спочатку Кастро відкрив рахунок, скориставшись невпевненою грою гравців Роми під час подачі з кутового. Слідом міг зрівнювати інший аргентинець: Конте увірвався в штрафний і відкинув під удар Соуле, а той потужно зарядив у поперечину.

Довбик не став героєм

На початку другого тайму про себе зміг нагадати Артем Довбик. Щоправда, причина виявилася тривожною. Українець опинився на газоні після зіткнення з Томмазо Побега, і лікарям Роми довелося вийти на поле. На щастя, обійшлося без наслідків. Невдовзі Юріч трохи розвантажив Довбика, випустивши йому на допомогу Шомуродова.

Зміни пішли на користь "джалороссі". Окрім появи другого форварда, відбувся дебют Самуеля Даля. Швед з'явився через травму Челіка, на місце якого перемістився Ель-Шаараві. Завдяки цьому Штефан зміг опинитися на тому місці, куди дійшов м'яч після навісу Манчіні. Поки всі стежили за Довбиком і Шомуродовим, "Фараон" влучно пробив головою – Скорупскі старався, але врятувати не зміг.

Здавалося, ось він – шанс перехопити ініціативу. Натомість Рома через три хвилини знову пропустила. Провали Анхеліньйо в дуелях з Орсоліні таки завершилися голом. При чому, удар італійця став надскладним завдяки рикошету від іспанця. І навіть тут господарі могли повернутися в гру, якби Н'Діка точніше бив після кутового.

А так, Болонья пішла добивати, і зробила це. М'яч Даллінги не зарахували через порушення правил. Через п'ять хвилин уже не було жодних зачіпок, щоб скасувати гол Карллсона, який скористався закиданням від Міранди. Ще й Свілар зіграв невпевнено.

Винуватцем третього пропущеного частково був Ель-Шаараві. Компенсувати це він зміг в атаці. Після стрімкої атаки Штефан класним ударом спрямував м'яч у дальній верхній кут. 2:3. Рома продовжила шукати щастя в атаці. І могла ж зрівняти, якби Артем Довбик влучив по м'ячеві після пасу від Шомуродова. Це був останній по-справжньому гострий момент Роми, яка програла вчетверте за 5 матчів й перебуває на дванадцятому місці. Болонья тепер має 18 очок і наздогнала Мілан.

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