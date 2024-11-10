Болонья відкрила рахунок на 25-й хвилині: Кастро краще за всіх зорієнтувався у штрафному після розіграшу кутового та заштовхав м'яч у ворота. Рома зуміла відігратись вже в другому таймі. Ель-Шаараві віддав на правий фланг та помчався до штрафного, де і замкнув навіс головою – 1:1!

Рома програла Болоньї в останньому матчі Юріча – Довбик міг врятувати від поразки, але не влучив по м'ячу

Втім, вже за 3 хвилини Болонья знову була попереду. Орсоліні отримав передачу від Кастро на правому краю штрафного, вирішив зміститись у центр та пробити – м'яч рикошетом від захисника залетів у ворота за недосяжною для Свілара траєкторією. А на 77-й хвилині Карлссон зробив перевагу Болоньї переконливішою. Ель-Шаараві відквитав один м'яч, але на більше Рома не спромоглась.