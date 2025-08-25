"Роль запасного Довбику не потрібна": Маркевич занепокоєний майбутнім українця в Ромі
Український наставник Мирон Маркевич висловив свою позицію щодо подальшої кар’єри Артема Довбика в Ромі.
"Все залежить від футболіста і від тренера Роми, Джан П’єро Гасперіні. Якщо задовольнятися виходами на заміну, то, безумовно, потрібно йти. Довбику необхідно грати, оскільки він перебуває в розквіті сил, до того ж у форварда є авторитет у Європі.
У нього є гольове чуття, а зараз у футболі – це рідкість. Точно можу сказати, роль запасного Довбику не потрібна", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Довбик відзначився 17 голами та 4 результативними передачами. Попри це, новий наставник Роми Гасперіні, який очолив клуб влітку, не розглядає українця як гравця основного складу.
