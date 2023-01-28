22-річний бразилець достроково покидає "хлопчиськ", де почав отримувати менше ігрової практики, ніж раніше, та перебирається у Лестер. Офіційне оголошення – лише справа часу.

Тете попрощався з Ліоном – вінгер Шахтаря завершує перехід в АПЛ

Як інформує L'Équipe, у пошуках вінгера Ліон звернув увагу на іншого бразильця – йдеться про вінгера Джеффіньйо. 23-річний футболіст виступає за Ботафого, який належить новому власнику французів Джону Текстору.

Раніше підписати вінгера нібито хотів Шахтар, гравець мав стати заміною Михайлу Мудрику, але сторони не просунулись у перемовинах. У минулому сезоні Джеффіньйо награв 26 матчів за команду, яку тренує Луїш Каштру, забив 2 м'ячі та віддав 3 асисти.

Хто замінить Мудрика у Шахтарі? Висновок дуже простий