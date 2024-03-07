Рок-легенда відвідав матч АПЛ і перезаписав культову композицію – вона грає на стадіоні перед кожною грою
Перед матчем 27-го туру АПЛ із Вулверхемптоном Ньюкасл відвідав легендарного Марка Нопфлера.
Колишній лідер гурту Dire Straits Марк Нопфлер відвідав домашній матч "сорок" із Вулверхемптоном і став свідком перемоги улюбленої команди з рахунком 3:0. Клуб подарував йому футболку з 24-м номером.
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Нопфлер записав розширене прев'ю Going Home (Theme From Local Hero) – композиції, яка грає перед кожним домашнім матчем Ньюкасла. Культовий рокер зробив це для допомоги благодійним організаціям Teenage Cancer Trust і Teen Cancer America, повідомляється на його сторінці в Instagram.
Повний трек у новій обробці буде доступний 15 березня. Dire Straits славляться такими хітами, як Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms і багатьма іншими.