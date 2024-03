Колишній лідер гурту Dire Straits Марк Нопфлер відвідав домашній матч "сорок" із Вулверхемптоном і став свідком перемоги улюбленої команди з рахунком 3:0. Клуб подарував йому футболку з 24-м номером.

Нопфлер записав розширене прев'ю Going Home (Theme From Local Hero) – композиції, яка грає перед кожним домашнім матчем Ньюкасла. Культовий рокер зробив це для допомоги благодійним організаціям Teenage Cancer Trust і Teen Cancer America, повідомляється на його сторінці в Instagram.

Повний трек у новій обробці буде доступний 15 березня. Dire Straits славляться такими хітами, як Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms і багатьма іншими.