toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Рохо втік з готелю через загадкову смерть 4-х відвідувачів

11:15 362 Читать на русском
Рохо втік з готелю через загадкову смерть 4-х відвідувачів
Маркос Рохо / Фото AFA

Оборонець Манчестер Юнайтед Маркос Рохо провів "смертельні канікули".

Маркос Рохо перервав свою відпустку в Домініканській Республіці, повідомляє Daily Mirror.

Кузен Рейєса розповів деталі смертельної ДТП – йому дивом вдалось вижити

Причиною цьому стала загадкова смерть одного з мешканців готелю, де проживав гравець МЮ. Жертвою став 67-річний американець. За інформацією видання, раніше в цьому ж готелі померли ще троє людей протягом двох останніх місяців.

Повідомляється, що всі жертви вживали алкогольні напої з міні-бару, що могло і спричинити смерть через отруєння.

Допис, поширений Marcos Rojo ️ (@marcosrojo)

Cómo me enseñó mi viejo

Допис, поширений Marcos Rojo ️ (@marcosrojo)

blog_ava
Рябоконь запропонував радикальне рішення для уникнення безладів на трибунах
08:49
1371
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Маркос Рохо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
9
год
:
30
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук