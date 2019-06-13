Рохо втік з готелю через загадкову смерть 4-х відвідувачів

Оборонець Манчестер Юнайтед Маркос Рохо провів "смертельні канікули".

Маркос Рохо перервав свою відпустку в Домініканській Республіці, повідомляє Daily Mirror.

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Причиною цьому стала загадкова смерть одного з мешканців готелю, де проживав гравець МЮ. Жертвою став 67-річний американець. За інформацією видання, раніше в цьому ж готелі померли ще троє людей протягом двох останніх місяців.

Повідомляється, що всі жертви вживали алкогольні напої з міні-бару, що могло і спричинити смерть через отруєння.