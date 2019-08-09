Рохо розлютився на керівництво Манчестер Юнайтед через зрив трансферу в Евертон

Україна — 16:05 232
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Шахтар U-21 на останніх хвилинах здійснив камбек проти дубля Динамо
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Чемпіон в біді, або 45 хвилин як вирок: мадридські ЗМІ б'ють на сполох через ЛунінаІспанія — 15:12 8316
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Динамо U-21 – Шахтар U-21: LIVE малого Класичного – дублерам допоможе зірковий десант із перших командУкраїна — 13:55 1643
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Збірна України зіграє товариський поєдинок із Нігерією – матч може прийняти фартове містоЗбірна України — 12:17 7103
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"Аве, Маріуполь": чому Бабич і Ко заслуговують на Лігу Європи попри статистичне знущанняЯрослав Сиваківський — 12:09 2320