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Рохо розлютився на керівництво Манчестер Юнайтед через зрив трансферу в Евертон

15:02 459 Читать на русском
Рохо розлютився на керівництво Манчестер Юнайтед через зрив трансферу в Евертон
Маркос Рохо / Фото Sportskeeda

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо не хоче залишатись в таборі манкуніанців.

Представники Манчестер Юнайтед не змогли домовитись з Евертоном до закриття трансферного вікна щодо трансферу Маркоса Рохо, повідомляє Mirror.

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За інформацію видання, цей факт дуже розлютив 29-річного аргентинця. Маркос хоче покинути клуб, бо не отримує достатньо ігрової практики, а з приходом в МЮ Харрі Магуайра, шанси захисника на місце в стартовому складі значно знизились.

В минулому сезоні АПЛ Рохо провів лише 5 поєдинків.

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