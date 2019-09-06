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Рохо назвав умову, за якої покине Манчестер Юнайтед взимку

19:32 121 Читать на русском
Рохо назвав умову, за якої покине Манчестер Юнайтед взимку
Маркос Рохо / Reuters

Аргентинський захисник не виключає свого відходу з Олд Траффорд під час зимового трансферного вікна.

"Складно піти, коли ти перебуваєш у такому великому клубі.

"Здивований, що його дружина не була працевлаштована в Манчестер Юнайтед", – Кін жорстко розкритикував Фергюсона

У мене була можливість перейти в Евертон, але через рішення клубу або тренера це виявилося неможливим. Зараз мені доведеться боротися за своє місце до грудня, і якщо у мене не вийде пробитися до складу, я постараюся піти", – наводить слова Рохо Ole.

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Нагадаємо, цього літа манкуніанці хотіли продати захисника, який зіграв менше 30 матчів в трьох останніх сезонах, але так і не знайшов клуб, який готовий заплатити за трансфер Рохо 20 млн фунтів і задовольнити його вимоги по зарплаті.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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