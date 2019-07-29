Рохо може покинути Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може змінити клубну прописку.

Маркос Рохо роздумує над варіантом відходу з Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN. Аргентинець не вірить, що зможе стати основном у команді.

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Футболіст справив хороші враження на головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера, але у команді є ще 6 центральних захисників.

29-річний Рохо перебрався на Олд Траффорд влітку 2014 року після чемпіонату світу в Бразилії, де Аргентина у фінальному матчі поступилась Німеччині (0:1).

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